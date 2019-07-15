Okullar ne zaman açılacak? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimi ile birlikte okulların başlangıç takvimini duyurdu. İlk defa okula başlayacak anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okullarının belirlenmesi ile birlikte veliler ve öğrenciler okulların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi nasıl olacak? Ara tatiller ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...