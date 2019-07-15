Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1-12 Temmuz tarihleri arasında tercihler alındı. Heyecan içinde sonuçları bekleyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bildirildi. Öte yandan, iki dönem halinde alınacak yerleştirmeye esas nakil tercihlerinin takvimi merak ediliyor. Peki, Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.