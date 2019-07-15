Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen sonuçlar temmuz ayı içerisinde açıklanacak. Öğrenciler ve velileri bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2019 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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