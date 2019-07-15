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  • 15.07.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 23:52

ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı!

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) mülakat sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler BİLSEM bireysel değerlendirmeye 22 Nisan-12 Temmuz tarihlerinde katılmıştı. için geri sayım başladı. Şimdi "BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor.

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenci ve veliler BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayıma başladı. Mülakat sonuçlarının ardından başarı durumlarına göre öğrenciler, kayıt yaptırma hakkı kazanacak. Şimdi binlerce öğrenci ve velinin gözü ve kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçlar 19 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.

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