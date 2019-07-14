YKS üniversite sınav sonuçları ÖSYM son dakika açıklandı mı? 2019 TYT AYT üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı. Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavına katılan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyorlar. Tercih yapmak için sonuçlarını araştıran öğrencilerde gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.