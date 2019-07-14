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  • 14.07.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 10:12

üniversite sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ne zaman başlayacak?

sonuçları ne vakit açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 'da meydana gelen Yükseköğretim Kurumları sınavı'nın (YKS) arkasından neticeler için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. yaptığı izahat ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı YKS kılavuzu erişime açıldı. Asıl kılavuz sonuçların açıklanmasının peşinden yayınlanacak. Adaylar, 2019-YKS ları ve 'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin “http://www.Osym.Gov.Tr” web adresinden erişebilecek. Peki, 2019 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ne zaman başlayacak işte tüm detaylar

YKS üniversite sınav sonuçları ÖSYM son dakika açıklandı mı? 2019 TYT AYT üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları için geri sayım başladı. Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavına katılan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyorlar. Tercih yapmak için sonuçlarını araştıran öğrencilerde gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

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