14 Temmuz KPSS lisans soruları sayfamızda. KPSS lisans sınavında çıkan sorularının cevaplarını haberlerimizde veriyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir şeklinde bir soru geldi. KPSS lisans sınavının ardından soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? Sınava giren öğrencilerin merak ettiği sorular arasında bu soru da yer alıyor. 10.15'ta başlayan ve 130 dakika süren sınava giren adaylar, soruların yanıtlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını bilmek istiyorlar. Peki Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? İşte KPSS lisans sorusunun cevabı