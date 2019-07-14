KYK borçlarının silinip silinmeyeceği yada erteleneceği çok merak ediliyor. Üniversite okurken KYK kredisi alan milyonlarca ferdin heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK son dakika haberine gore KYK borcu için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu! Buna göre borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. "Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yine işi olmayan kalmaları halinde bu borçların yine aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır'' denildi. KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir. Peki 15 Temmuz KYK borcu affı geldi mi? KYK borçları silindi mi borç erteleme nasıl olur?