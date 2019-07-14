KYK borçlarının silinip silinmeyeceği yada erteleneceği çok merak ediliyor. Üniversite okurken KYK kredisi alan milyonlarca ferdin heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK son dakika haberine gore KYK borcu için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu! Buna göre borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.