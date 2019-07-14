14 Temmuz KPSS soruları oldukça merak ediliyor. KPSS soruları içinde bir tanesi var ki adayları şaşırttı. Amerikan armudu nedir sorusu oldukça ilgi çekti. Amerikan armudu nedir? KPSS sorusu Amerikan armudunun hangi meyve olduğuna ilişkin araştırmalar sürüyor. 2019 KPSS Genel Kültür sorusunda adaylara ilginç bir soru soruldu. Amerikan armudunun hangi meyve olduğu 2019 KPSS'nin yanıtı en çok merak edilen sorusu oldu. Peki, Amerikan armudu nedir? Amerikan armudu ülkemizde avokado olarak da tanınıyor.. İşte 14 Temmuz KPSS soruları ve cevapları