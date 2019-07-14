KPSS lisans sınavı soruları cevapları sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. KPSS lisans soruları cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafınca düzenlenen Kamu Personeli Seçme sınavının ilk oturumu bugün yapıldı. Sınavlara giren adaylar her yıl soruların cevapların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. Sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Sınava giren adaylar, ÖSYM tarafınca açıklamanın yapılmasının ardından 10 gün süreyle https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebiliyorlar. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.