14 Temmuz KPSS lisans soruları: 14 Temmuz KPSS lisans soruları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Çatalhöyük, Alacahöyük sorusu büyük ilgi çekti. Konya ilinin Çumra ilçesi sınırları altında yer alan Çatalhöyük ilçenin 10 kilometre doğu bölgesinde yer almaktadır. Alacahöyük ise, Çorum iline bağlı Alaca ilçesinin 15 km kuzeybatısındaki Hüyük köyündeki bir höyüktür. İşte 14 Temmuz KPSS lisans soruları ve KPSS 2019 lisans sorularının cevapları