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  • 14.07.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 11:05

borcu affı geldi mi? KYK ları silindi mi ? !

larının silinip silinmeyeceği yada erteleneceği çok merak ediliyor. Üniversite okurken KYK kredisi alan milyonlarca ferdin heyecanlı bekleyişi sürüyor. KYK son dakika haberine gore KYK borcu için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu! Buna göre borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. “Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme i işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yine işi olmayan kalmaları halinde bu borçların yine aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır'' denildi. KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir. Peki geldi mi? ?

KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı son dönemde üniversiteden mezun olan gençlerin araştırdığı konuların başında geliyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Peki kanun teklifinde neler var? KYK borcu silinecek mi? KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım atılmış değil. KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ile ilgili yapılan kanun teklifinin ardından 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

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