KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı son dönemde üniversiteden mezun olan gençlerin araştırdığı konuların başında geliyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Peki kanun teklifinde neler var? KYK borcu silinecek mi? KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım atılmış değil. KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ile ilgili yapılan kanun teklifinin ardından 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı.