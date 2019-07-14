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  • 14.07.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 13:55

14 Temmuz lisans soruları: nin adı nedir? İşte

14 Temmuz lisans soruları sayfamızda. KPSS lisans sınavında çıkan sorularının cevaplarını haberlerimizde veriyoruz. Bu bağlamda nin adı nedir şeklinde bir soru geldi. KPSS lisans sınavının ardından soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? Sınava giren öğrencilerin merak ettiği sorular arasında bu soru da yer alıyor. 10.15’ta başlayan ve 130 dakika süren sınava giren adaylar, soruların yanıtlarına bakarak doğru mu yanlış mı yaptıklarını bilmek istiyorlar. Peki Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? İşte

Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? İşte KPSS lisans sorusunun cevabı

14 Temmuz KPSS lisans soruları: Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? İşte KPSS lisans sorusunun cevabı. "Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir?" sorusu araştırılıyor. KPSS lisans sınavının ilk oturumu 14 Temmuz'da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla soruların yanıtlarını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ile ilgili açıklamalara ulaşabilirsiniz. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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