14 Temmuz KPSS lisans soruları: Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? İşte KPSS lisans sorusunun cevabı. "Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı nedir?" sorusu araştırılıyor. KPSS lisans sınavının ilk oturumu 14 Temmuz'da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla soruların yanıtlarını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ile ilgili açıklamalara ulaşabilirsiniz. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.