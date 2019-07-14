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  • 14.07.2019 13:39
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 13:39

lisans soruları: , ? KPSS sınavında ?

puan hesaplama araştırılan konular arasında yerini aldı. KPSS lisans puan hesaplama iyi mi yapılır? Kamu personeli Seçme sınavının ilk oturumu 2019 senesinde ’da yapıldı. Sınava giren adaylar kaç puan alacaklarını merak ediyorlar. Sonuçlar açıklanmadan önce de tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu arada 2002 yılından itibaren KPSS lisans sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Peki 14 Temmuz KPSS lisans sınavı , eder işte cevaplar

14 Temmuz KPSS lisans soruları: Puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan? KPSS sınavında baraj puanı var mı? Memur olmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına giriyorlar. Sınavda her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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HaberlerEğitim Haberleri14 Temmuz KPSS lisans soruları: Puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan? KPSS sınavında baraj puanı var mı?
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