14 Temmuz KPSS lisans soruları cevapları açıklandı mı? İşte KPSS 2019 lisans sınavı soruları cevapları ÖSYM ekranı. KPSS soruları cevapları yorumları 2019 yayınlandı mı sorusu ile ilgili ÖSYM duyurusu araştırılıyor. Memur olmak isteyen vatandaşlar merkezi sınavlara girerek yükse puan almaya çalışıyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı farklı oturumlardan oluşuyor. 14 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.