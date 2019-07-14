14 Temmuz KPSS lisans soruları: Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? İşte KPSS 2019 lisans sorularının cevapları. "Çatalhöyük nerede?" sorusu KPSS 2019 lisans sınavında sorulmasının ardından yoğun ilgi görüyor. KPSS lisans sınavının ilk oturumu 14 Temmuz'da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla soruların yanıtlarını araştırılıyorlar. Haberimiz içerisinden "Çatalhöyük, Alacahöyük nerede?" sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.