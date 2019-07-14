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  • 14.07.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 13:46

lisans soruları: , nerede? İşte nın cevapları

lisans soruları: 14 Temmuz KPSS lisans soruları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda , sorusu büyük ilgi çekti. Konya ilinin Çumra ilçesi sınırları altında yer alan Çatalhöyük ilçenin 10 kilometre doğu bölgesinde yer almaktadır. Alacahöyük ise, Çorum iline bağlı Alaca ilçesinin 15 km kuzeybatısındaki Hüyük köyündeki bir höyüktür. İşte 14 Temmuz KPSS lisans soruları ve nın cevapları

KPSS lisans soruları: Çatalhöyük, Alacahöyük nerede?

14 Temmuz KPSS lisans soruları: Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? İşte KPSS 2019 lisans sorularının cevapları. "Çatalhöyük nerede?" sorusu KPSS 2019 lisans sınavında sorulmasının ardından yoğun ilgi görüyor. KPSS lisans sınavının ilk oturumu 14 Temmuz'da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla soruların yanıtlarını araştırılıyorlar. Haberimiz içerisinden "Çatalhöyük, Alacahöyük nerede?" sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

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HaberlerEğitim Haberleri14 Temmuz KPSS lisans soruları: Çatalhöyük, Alacahöyük nerede? İşte KPSS 2019 lisans sorularının cevapları
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