14 Temmuz KPSS lisans sınav yorumları: KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? (KPSS puan hesaplama) 14 Temmuz KPSS lisans sınavı yorumları, sınava giren memur adayları tarafından araştırılıyor. "KPSS lisans soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar da yorumlara bakarak fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür oturumu 14 Temmuz'da 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıltmaya çalıştılar. Sınav yorumları yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir. Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.