14 Temmuz KPSS lisans sınav yorumları: KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? (KPSS puan hesaplama) 14 Temmuz KPSS lisans sınavı yorumları, sınava giren memur adayları tarafından araştırılıyor. "KPSS lisans soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar da yorumlara bakarak fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür oturumu 14 Temmuz'da 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıltmaya çalıştılar. Sınav yorumları yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir. Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
14 Temmuz KPSS lisans sınav yorumları: KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? (KPSS puan hesaplama)
14 Temmuz KPSS lisans sınavı bugün gerçekleşti. Adaylar lisans sınav yorumlarını oldukça merak ediyor. KPSS lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır tüm bu soruların cevapları haberimizde yer alacak. KPSS soruları ile ilgili yapılan yorumlar haberimiz içerisine eklenecektir. Puan hesaplama ile ilgili sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her test örnek vermek gerekirse, Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. KPSS lisans sınavına (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler) Programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar girebilmektedir.
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