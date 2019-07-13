YKS sonuçları için son günler! 2019 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. ÖSYM yaptığı açıklama ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2019 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.