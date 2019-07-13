KPSS sınav giriş belgesi, sınav öncesi adayalrın en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek KPSS öncesinde son hazırlıklarını yapacak öğrenciler sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini bekleyecekler. Kamu personeli adaylarının sınava giriş yapabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2019 KPSS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

KPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "KPSS sınav giriş belgesi" sekmesine tıklayarak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Ekranda yer alan "Yazdır" butonuna tıklayarak ya da Ctrl+P kısayolu ile sınav giriş belgenizi çıktı alabilirsiniz.