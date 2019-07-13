Okul kayıtları ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de başlayacak. Yaz tatili döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile okula başlama yaşında değişikliğe gidildi. Bu gelişmelerin ardından ilk defa eğitim hayatına başlayacak öğrencilerin velileri 'Çocuğum hangi okula gidecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan ortaokula geçiş yapacak öğrenciler 'Hangi okula kayıtlıyım' sorusunu soruyor. Peki, ilkokul 1. sınıf ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? İşte ayrıntılar...

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirliyor.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Okul kayıtları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.