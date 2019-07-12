YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayınladığı sınav takvimi ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı sorularına yanıt verdi. Milyonlarca üniversite adayının sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sonuçların açıklanmasını ardından tercih dönemine girilecek. Peki, ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 TYT AYT üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.