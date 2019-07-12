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  • 12.07.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 16:17

ÖSYM müjdeyi verdi! 2019 ? Lisans programlarına tercih ne zaman?

DGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. 30 Haziran'da DGS'ye katılan öğrenciler, internet üzerinden sonuç takvimini araştırıyordu. Peki, 2019 ? Lisans programlarına tercih ne zaman?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin ardından öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin katıldığı DGS'nin sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler sonuçlar için ÖSYM'den gelecek sonuç haberine kilitlendi. Peki, 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına tercih ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 sınav takvimine göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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