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  • 12.07.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 12:58

MEB tarih verdi! 2019 ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir?

için merak içinde olan öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 2 Haziran'da yapılan sınavın ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı MEB tarafından bildirildi. Peki, 2019 ? PYBS İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Temmuz ayı içerisinde açıklanacağı duyurulan bursluluk sınavının sonuçları için MEB'den gelecek müjdeli haber bekleniyor. Peki, 2019 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 bursluluk sınavı ile ilgili bilgiler için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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