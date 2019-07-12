Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Temmuz ayı içerisinde açıklanacağı duyurulan bursluluk sınavının sonuçları için MEB'den gelecek müjdeli haber bekleniyor. Peki, 2019 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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