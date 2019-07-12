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  • 12.07.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 11:58

? 2019 MEB ilkokul 1. sınıf ortaokul 5. sınıf okul kayıtları ne zaman?

İlkokul ve ortaokul kayıtları için bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen okul kayıtlarını yapacak veliler tarih ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2019 MEB ilkokul 1. sınıf ortaokul 5. sınıf okul kayıtları ne zaman? İşte ?, sorusunun yanıtı...

Çocuğum hangi okula başlayacak?

Çocuğum hangi okula başlayacak? Çocukları bu sene ilk defa eğitim öğretim hayatına başlayacak olan veliler, çocuklarının hangi okula başlayacağını araştırmaya başladı. 2019-2020 dönemi için ilkokul ve ortaokul kayıtları gerçekleştirilecek. Peki, 2019-2020 ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek? Hangi okula başlayacağım? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirliyor.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Okul kayıtları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

e-OKUL KAYIT SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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