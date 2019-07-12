BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen BİLSEM'in 2. aşaması olan bireysel değerlendirme işlemleri 13 Mayıs'ta başladı. Bireysel değerlendirmeye tabi tutulan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bakanlık ise yayınladığı takvim ile birlikte merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, bireysel değerlendirmelerin sonuçları 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

İşte 2019 BİLSEM takvimi: