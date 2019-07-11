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  • 11.07.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 10:40

ÖSYM'den müjde! Tarih belli oldu! 2019 YKS ?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlikte YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği üniversite sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen 2019 YKS ?

Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite sınavı olan YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumları 15-16 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonrası tercih yapacak öğrenciler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Sonuçların ne zaman açıklanacağını araştıran öğrencilere, ÖSYM yayınladığı kılavuz ile birlikte yanıt verdi. Peki, 2019 YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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