DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmek için kullanılacak puanı belirleyen DGS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 sınav takvimine göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.