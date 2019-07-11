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  • 12.07.2019 02:03
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 02:04

? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi...

Haziran ayında karne alan milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veliler "?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrenci ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul birinci sınıflar için ise ilk ders zili 2 Eylül 2019 tarihinde çalacak.

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