Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrenci ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul birinci sınıflar için ise ilk ders zili 2 Eylül 2019 tarihinde çalacak.