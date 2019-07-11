LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin liseye geçiş yapabilmeleri için 1 Temmuz'da başlattığı LGS tercihlerinin sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını bildirdi. Yerleştirme takvimini merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS lise yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2019 LGS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenciler 1 Temmuz itibarıyla tercihlerini yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 12 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.