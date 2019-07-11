İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili sorular araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilk defa okul hayatına başlayacak ilkokul öğrencileri ile ortaokula geçiş yapacak öğrenciler için kayıtlar alınacak. Bu nedenle veliler 'Çocuğum hangi okula gidecek?' öğrenciler ise 'Hangi okula kayıtlıyım?' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, İlkokul 1. ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirliyor.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Okul kayıtları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.