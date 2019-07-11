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  • 11.07.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 10:32

İlkokul 1. ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? ? ?

İlkokul ve ortaokul kayıtları için bekleyiş devam ediyor. , sorusuna yanıt arayan veliler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. MEB'den gelecek açıklama yakından takip ediliyor. Peki, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf başlıyor? İşte çocuğum hangi okula gidecek? ? sorularının yanıtı...

Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili sorular araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilk defa okul hayatına başlayacak ilkokul öğrencileri ile ortaokula geçiş yapacak öğrenciler için kayıtlar alınacak. Bu nedenle veliler 'Çocuğum hangi okula gidecek?' öğrenciler ise 'Hangi okula kayıtlıyım?' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Peki, İlkokul 1. ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirliyor.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Okul kayıtları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

e-OKUL KAYIT SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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