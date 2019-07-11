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  • 11.07.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 14:57

final sınavı sonuçları açıklandı mı? 2019 İÜ AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilen AUZEF final sınavına katılan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 İÜ AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. 6-7 Temmuz'da dört oturum halinde gerçekleştirilen AUZEF final sınavının sonuçları hakkında ile ilgili son gelişmeler neler? AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 AUZEF final sınavı ile ilgili ayrıntılar...

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. AUZEF final sınavı 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, sınav sonrası öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçmişti. Ancak, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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