YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, istediği üniversiteye yerleşebilmek için 15-16 Haziran'da sınavda ter döktüler. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre YKS ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde ön bilgi amaçlı YKS kılavuzu erişime açıldı. Asıl kılavuz sonuçların açıklanmasının ardından yayınlanacak.

ÖN BİLGİ AMAÇLI YAYINLANAN KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.