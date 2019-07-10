DGS sonuçları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte öğrencilerin heyecanla araştırdığı 'DGS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. Lisans programlarına tercih yapacak olan öğrenciler DGS puanını bekliyorlar. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar..

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 sınav takvimine göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.