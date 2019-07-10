Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte bursluluk sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Merakla beklenen sonuçlar bu ay içerisinde erişime açılacak. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sonuçları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

İOKBS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.