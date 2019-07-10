LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerinde son viraja girildi. İstediği liseye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ve velileri heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise yerleştirme ne zaman? İşte 2019 LGS yerleştirme takvimi...

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenciler 1 Temmuz itibarıyla tercihlerini yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 12 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.