İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman? İlk defa eğitim öğretim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt arama başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019-2020 dönemi için ilk defa okula başlayacak ilkokul 1. sınıf öğrencileri ile ortaokul 5. sınıf öğrencileri için kayıt yaptırılması gereken okullar belirleniyor. Peki ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf e-Okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? Okul kayıtları ne zaman? İşte, hangi okula kayıtlıyım? Çocuğum hangi okula gidecek? sorularının yanıtı...

HANGİ OKULA KAYITLIYIM?

MEB tarafından okula başlama yaşı ile ilgili yapılan değişikliğin ardından bu sene ilk defa eğitim hayatına başlayacak öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt arıyor. MEB ise 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirliyor.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.