ALES/2 başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/2 başvuru kılavuzu yayınlandı. Başvuru kılavuzu ile birlikte başvuruya dair tüm detaylar ortaya çıktı. ALES'e başvuru yapacak adaylar, internet üzerinden en çok başvuru ücreti ve başvuru ücretinin hangi bankaya yatırılacağı sorularını araştırdı. Yazımızda, 2019 ALES/2 ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, ALES başvuruları nasıl yapılır? 2019 ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES parası hangi bankaya yatırılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler. Gerekli adımlar takip edileren başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.