Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılda üç dönem şeklinde gerçekleştirilen açık lise sınavlarının 2019 3. dönemi 6-7 Temmuz'da yapıldı. Bu sınavın sonucuna göre, mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyor. Bu nedenle internet üzerinden 'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgusu artış gösteriyor. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL 3. dönem sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. MEB tarafından yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavı sonuçlarının 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacağı bildirildi.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.