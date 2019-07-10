2019 Haziran Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarında veya dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlık eğitimini tamamlayanlar için 24 Haziran'da uygulanan 2019 2. dönem Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2019 Haziran Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hafızlık sınav sonuçları DİBBYS/EHYS giriş ile nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 HAZİRAN HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirlen Hafızlık Tespit Sınavı'nın 2019 Haziran döneminde sınava katılan vatandaşlar, sonuçlar için gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Yayınlanan duyuruda yer alan bilgiye göre, sonuçlar 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Diyanet'in internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.