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  • 09.07.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 11:33

? ÖSYM 2019 YKS TYT AYT ?

YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 15-16 Haziran'da sınava katılan öğrencier sınav sonuçlarını beklerken bir yandan da tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, ? 2019 YKS TYT AYT ? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci üniversiteye geçiş yapabilmek için ilk aşama olan sınavın sonuçlarını bekliyorlar. Bir yandanda tercihlerin hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS sonuçları ve tercihleri ile ilgili tüm detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak "2019 YKS tercih kılavuzu"na göre yapılacak. Tercih takvimi, kılavuzda belirtilecek.

2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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