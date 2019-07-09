LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? 1 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerinde son günlere girildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bildirildi. Liseye yerleşebilmek için heyecan içine olan öğrenciler bakanlıktan gelecekm müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, LGS tercihler ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise yerleştirme takvimi nasıl olacak? Tercih ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

LİSE TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenciler 1 Temmuz itibarıyla tercihlerini yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 12 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.