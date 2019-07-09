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  • 09.07.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 15:47

? 2019-2020 ? İlkokul ve ?

, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından geçtiğimiz gün okula başlama yaşı ile ilgili yapılan düzenlemenin ardından veliler internet üzerinden sorgularını hızlandırdı. Peki, Çocuğum hangi okula gidecek? ? İlkokul ve ? İşte cevabı...

Çocuğum hangi okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ilk defa okula başlayacak okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için kayıt yaptırılması gereken okullar belirleniyor. Kayıt yaptırılacak öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" öğrenciler ise "Hangi okula kayıtlıyım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hangi okula kayıtlı olduğu nasıl öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıı...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Öğrenim hayatına ilk defa başlayacak olan öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt arıyor. MEB ise 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirliyor.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

e-Okul giriş sayfası için tıklayın

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