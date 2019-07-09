Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan öğrenciler ve velileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

PYBS İOKBS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.