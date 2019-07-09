AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. dönem sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Bu sınavın sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltmek isteyenler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise 3. dönem soru ve cevaplar yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.