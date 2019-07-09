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  • 09.07.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 12:31

puanı kaç yıl geçerli? 2019 nasıl yapılır? listesi

başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından başlatılan 2019 yılının ikinci ALES başvuruları için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava katılacak adaylar, ALES puanı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, nasıl? olacak? nasıl yapılır?

ALES puanı kaç yıl geçerli olacak?

ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES'in 2019 yılı ikinci sınavı için başvurular alınmaya başlandı. Sayısal ve sözel testlerden oluşacak sınav için hazırlık içinde olan adaylar, çıkmış soruları araştırıyor. Öte yandan ALES puanı ile ilgili detaylarda merak konusu oldu. Peki, ALES çıkmış sorular nasıl? ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 ALES ile ilgili ayrıntılar...

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, bu sınavı sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES puan hesaplama ve çıkmış sorular için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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