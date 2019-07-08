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  • 08.07.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 10:14

ÖSYM ? 2019 TYT AYT başlayacak?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavına katılan öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyorlar. Tercih yapmak için sonuçlarını araştıran öğrencilerde gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 başlayacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran'da uygulanmıştı. Şimdi ise sıra sınav sonuçlarında. Milyonlarca öğrenci uzun süredir hazırlandıkları sınavın sonuçları için bekleyişte. Peki, ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 TYT AYT üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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