YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran'da uygulanmıştı. Şimdi ise sıra sınav sonuçlarında. Milyonlarca öğrenci uzun süredir hazırlandıkları sınavın sonuçları için bekleyişte. Peki, ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 TYT AYT üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.