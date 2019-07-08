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  • 08.07.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 16:47

ÖSYM 2019: ? 2019 başlayacak?

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'ye katılan öğrenciler, sonuçlarını görüntüledikten sonra tercih işlemlerini yapacaklar. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ? 2019 başlayacak? İşte detaylar...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri için heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler, tercih dönemi öncesinde sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 sınav takviminde DGS sonuçlarının tarihi bildirildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2019 DGS ile ilgili merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 sınav takvimine göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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