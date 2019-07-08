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  • 08.07.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 16:43

MEB takvimi: ? 2019-2020 ?

Okulların kapanmasının ardından yaz tatili keyfini süren öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınan yayınlanan takvim ile birlikte okulların başlangıç tarihi belli oldu. Peki, ? 2019-2020 ?

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? 14 Haziran'da karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkan öğrenciler yeni dönem için heyecan içinde. LGS ve YKS gibi sınavların tamamlanması ile birlikte meraklı bekleyiş daha da arttı. Şimdi birçok öğrenci 'Okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt arıyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2019-202 okullar ne zaman açılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...

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