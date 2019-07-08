Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri konusunda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte, 4 Temmuz'da sonuçlarını öğrenerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar için tercih ve atama takvimi duyuruldu. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği tercih dönemi ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 Öğretmen atama tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenler 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Tercihler ve atamalar ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz...